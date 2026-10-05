Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.05 Prozent tiefer bei 18’186.12 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.467 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.308 Prozent höher bei 18’250.71 Punkten in den Montagshandel, nach 18’194.70 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’186.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’275.90 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 18’734.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 18’539.82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’365.82 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.78 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 5.41 Prozent auf 6.73 EUR), MLP SE (+ 3.15 Prozent auf 10.48 EUR), Südzucker (+ 3.04 Prozent auf 12.22 EUR), Befesa (+ 2.94 Prozent auf 35.05 EUR) und Springer Nature (+ 2.75 Prozent auf 20.55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.41 Prozent auf 67.15 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.82 Prozent auf 16.35 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.74 Prozent auf 56.60 EUR), Basler (-3.69 Prozent auf 23.50 EUR) und grenke (-3.44 Prozent auf 10.10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die grenke-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 440’135 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.246 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.58 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch