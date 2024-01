Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags in Rot

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.64 Prozent schwächer bei 13’662.46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 112.443 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.121 Prozent leichter bei 13’734.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13’750.74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13’657.27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’740.26 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 2.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 13’799.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12’084.52 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 25.01.2023, einen Wert von 13’115.92 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 1.15 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14’067.87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’230.25 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 2.30 Prozent auf 2.50 EUR), STO SE (+ 1.84 Prozent auf 143.60 EUR), CEWE Stiftung (+ 1.40 Prozent auf 101.60 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.18 Prozent auf 34.40 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1.01 Prozent auf 8.03 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil AUTO1 (-4.44 Prozent auf 3.94 EUR), Befesa (-3.61 Prozent auf 32.00 EUR), Drägerwerk (-3.50 Prozent auf 48.20 EUR), Klöckner (-3.17 Prozent auf 6.72 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.93 Prozent auf 66.20 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 462’438 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 11.340 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.36 Prozent, die höchste im Index.

