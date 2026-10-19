Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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19.10.2026 15:58:34
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt am Montagnachmittag im Minus
So bewegt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.
Um 15:41 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0.08 Prozent auf 18’183.33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.157 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.088 Prozent tiefer bei 18’182.28 Punkten, nach 18’198.27 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’254.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’115.27 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 18’106.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’250.65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX mit 16’719.64 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.77 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 5.43 Prozent auf 202.00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3.86 Prozent auf 25.55 EUR), Mutares (+ 3.08 Prozent auf 25.10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.61 Prozent auf 76.75 EUR) und tonies (+ 2.19 Prozent auf 13.06 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Douglas (-3.61 Prozent auf 7.48 EUR), SMA Solar (-2.69 Prozent auf 56.10 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.50 Prozent auf 11.70 EUR), SGL Carbon SE (-2.44 Prozent auf 5.19 EUR) und Ottobock (-2.43 Prozent auf 52.30 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 422’418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.001 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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