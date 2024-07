Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Montag ging es im MDAX via XETRA schlussendlich um 0.88 Prozent auf 25’677.32 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 254.477 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.022 Prozent auf 25’898.60 Punkte an der Kurstafel, nach 25’904.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25’898.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’589.39 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der MDAX bei 25’719.43 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 15.04.2024, mit 26’447.14 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der MDAX 27’860.29 Punkte auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.33 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’641.56 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24’942.65 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.96 Prozent auf 140.80 EUR), KRONES (+ 1.90 Prozent auf 128.80 EUR), HENSOLDT (+ 1.30 Prozent auf 35.94 EUR), TUI (+ 0.98 Prozent auf 6.79 EUR) und Stabilus SE (+ 0.90 Prozent auf 44.85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4.70 Prozent auf 2.13 EUR), Nordex (-4.58 Prozent auf 12.93 EUR), HUGO BOSS (-2.91 Prozent auf 40.37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.47 Prozent auf 35.91 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.33 Prozent auf 102.75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7’407’830 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18.631 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

