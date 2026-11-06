Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

Um 09:26 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.63 Prozent auf 25’970.00 Punkte.

Bei 26’143.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’869.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’360.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der LUS-DAX 26’151.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’761.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 0.03 Prozent auf 45.29 EUR), Vonovia SE (-0.32 Prozent auf 16.95 EUR), HOCHTIEF (-0.40 Prozent auf 345.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.47 Prozent auf 42.12 EUR) und Commerzbank (-0.62 Prozent auf 38.49 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Daimler Truck (-6.42 Prozent auf 39.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Zalando (-3.69 Prozent auf 27.43 EUR), Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 817.60 EUR) und BASF (-2.60 Prozent auf 54.63 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 408’158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241.943 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7.29 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch