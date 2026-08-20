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20.08.2026 09:28:10
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge
Der DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.14 Prozent leichter bei 26’055.61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.175 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.155 Prozent tiefer bei 26’050.95 Punkten in den Handel, nach 26’091.33 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26’062.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’043.44 Punkten lag.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1.64 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der DAX 24’846.69 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 24’737.24 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24’276.97 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Continental (+ 1.58 Prozent auf 68.20 EUR), BMW (+ 1.41 Prozent auf 59.18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.20 Prozent auf 75.74 EUR), QIAGEN (+ 1.17 Prozent auf 38.03 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.03 Prozent auf 45.49 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-2.37 Prozent auf 60.22 EUR), SAP SE (-1.70 Prozent auf 182.74 EUR), BASF (-1.49 Prozent auf 51.02 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 136.35 EUR) und Deutsche Telekom (-0.79 Prozent auf 28.95 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 307’834 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210.642 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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