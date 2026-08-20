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DAX im Blick 20.08.2026 12:26:13

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Infineon
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Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.41 Prozent auf 25’983.89 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.155 Prozent leichter bei 26’050.95 Punkten in den Handel, nach 26’091.33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’062.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’924.95 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.91 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24’846.69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 24’737.24 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 24’276.97 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.89 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’573.50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Continental (+ 1.31 Prozent auf 68.02 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 38.07 EUR), Symrise (+ 1.07 Prozent auf 88.50 EUR), Daimler Truck (+ 0.86 Prozent auf 45.59 EUR) und Commerzbank (+ 0.73 Prozent auf 38.88 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-2.95 Prozent auf 59.86 EUR), Merck (-2.24 Prozent auf 135.25 EUR), Bayer (-1.75 Prozent auf 48.15 EUR), adidas (-1.48 Prozent auf 153.60 EUR) und BASF (-1.45 Prozent auf 51.04 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’210’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210.642 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.71 SNQBQU
Short 15’246.81 13.97 SRBCQU
Short 15’837.32 8.85 SABWMU
SMI-Kurs: 14’359.55 20.08.2026 12:50:37
Long 13’776.09 19.98 S1BOXU
Long 13’467.53 13.97 SGBWIU
Long 12’891.14 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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