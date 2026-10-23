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Index-Bewegung 23.10.2026 17:58:13

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der DAX zeigte sich am Freitagabend im Minus.

RWE
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Am Freitag stand der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.86 Prozent im Minus bei 25’152.31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.126 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.182 Prozent auf 25’325.58 Punkte an der Kurstafel, nach 25’371.75 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’013.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’329.32 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.52 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 25’410.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 24’763.12 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 24’207.79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.50 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3.27 Prozent auf 40.46 EUR), Beiersdorf (+ 2.41 Prozent auf 84.12 EUR), Zalando (+ 2.25 Prozent auf 26.82 EUR), Fresenius SE (+ 1.75 Prozent auf 46.10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.65 Prozent auf 147.80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4.84 Prozent auf 316.70 EUR), Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR), Siemens Energy (-2.88 Prozent auf 118.68 EUR), Infineon (-2.44 Prozent auf 48.67 EUR) und RWE (-2.15 Prozent auf 55.62 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8’118’669 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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