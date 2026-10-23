|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
23.10.2026 17:58:13
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter
Der DAX zeigte sich am Freitagabend im Minus.
Am Freitag stand der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.86 Prozent im Minus bei 25’152.31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.126 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.182 Prozent auf 25’325.58 Punkte an der Kurstafel, nach 25’371.75 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’013.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’329.32 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.52 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 25’410.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 24’763.12 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 24’207.79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.50 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3.27 Prozent auf 40.46 EUR), Beiersdorf (+ 2.41 Prozent auf 84.12 EUR), Zalando (+ 2.25 Prozent auf 26.82 EUR), Fresenius SE (+ 1.75 Prozent auf 46.10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.65 Prozent auf 147.80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4.84 Prozent auf 316.70 EUR), Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR), Siemens Energy (-2.88 Prozent auf 118.68 EUR), Infineon (-2.44 Prozent auf 48.67 EUR) und RWE (-2.15 Prozent auf 55.62 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8’118’669 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.10.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Beiersdorf am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’181.65
|-0.75%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.