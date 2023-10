Schwacher Handel in Frankfurt: DAX mit Abgaben

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.10 Prozent leichter bei 15’079.85 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1.558 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.227 Prozent leichter bei 15’060.65 Punkten, nach 15’094.91 Punkten am Vortag.

Bei 14’984.59 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 15’104.37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0.917 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der DAX mit 15’664.48 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, notierte der DAX bei 16’108.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, stand der DAX noch bei 12’741.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 7.18 Prozent zu Buche. Bei 16’528.97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’976.44 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7.51 Prozent auf 273.30 EUR), SAP SE (+ 4.49 Prozent auf 126.58 EUR), Merck (+ 3.68 Prozent auf 150.90 EUR), Covestro (+ 1.99 Prozent auf 47.76 EUR) und RWE (+ 1.54 Prozent auf 34.18 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-4.01 Prozent auf 256.40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3.56 Prozent auf 20.83 EUR), Heidelberg Materials (-2.50 Prozent auf 70.18 EUR), BMW (-1.64 Prozent auf 96.30 EUR) und Continental (-1.47 Prozent auf 62.88 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’920’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 144.247 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8.17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch