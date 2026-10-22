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DAX-Entwicklung 22.10.2026 15:58:18

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus

So bewegt sich der DAX am Donnerstagnachmittag.

Volkswagen
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Um 15:41 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.38 Prozent auf 25’548.57 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.107 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.574 Prozent tiefer bei 25’497.94 Punkten in den Handel, nach 25’645.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’563.13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’318.18 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.031 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der DAX-Kurs 25’578.85 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25’155.41 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 24’151.13 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4.11 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5.04 Prozent auf 44.98 EUR), Merck (+ 3.48 Prozent auf 147.20 EUR), SAP SE (+ 2.61 Prozent auf 214.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.69 Prozent auf 25.93 EUR) und Zalando (+ 1.63 Prozent auf 26.17 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-4.77 Prozent auf 127.26 EUR), HOCHTIEF (-2.89 Prozent auf 363.20 EUR), Infineon (-2.64 Prozent auf 51.69 EUR), Siemens (-1.86 Prozent auf 261.80 EUR) und MTU Aero Engines (-1.76 Prozent auf 341.20 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3’951’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 232.629 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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