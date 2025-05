Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.54 Prozent tiefer bei 4’557.29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.153 Prozent auf 4’575.02 Punkte an der Kurstafel, nach 4’582.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’553.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’575.02 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.443 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’234.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’734.68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’502.99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.04 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 0.28 Prozent auf 14.34 GBP), National Grid (+ 0.18 Prozent auf 10.97 GBP), BAT (+ 0.09 Prozent auf 33.16 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 4.91 EUR) und Rolls-Royce (+ 0.00 Prozent auf 8.24 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-1.71 Prozent auf 3.56 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 52.58 EUR), Diageo (-1.08 Prozent auf 21.10 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.05 Prozent auf 47.09 CHF) und Richemont (-0.95 Prozent auf 161.60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2’061’649 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 310.078 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

