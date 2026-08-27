Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.40 Prozent schwächer bei 5’472.84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.115 Prozent auf 5’501.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’494.85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’462.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’501.17 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.175 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 5’420.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’217.70 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 4’587.15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.40 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.57 Prozent auf 1’179.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 155.40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.09 Prozent auf 88.70 GBP), SAP SE (+ 1.43 Prozent auf 182.60 EUR) und RELX (+ 1.43 Prozent auf 26.23 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), UniCredit (-1.62 Prozent auf 84.67 EUR), Nestlé (-1.41 Prozent auf 78.74 CHF), National Grid (-1.40 Prozent auf 11.66 GBP) und Rio Tinto (-1.32 Prozent auf 76.20 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’778’427 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 578.512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch