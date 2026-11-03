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STOXX 50 im Fokus 03.11.2026 12:26:20

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus

Das macht der STOXX 50.

Um 12:08 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.31 Prozent tiefer bei 5’384.81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.199 Prozent auf 5’390.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’401.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’390.81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’357.35 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’467.90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’765.55 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.63 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 0.59 Prozent auf 132.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.42 Prozent auf 71.64 CHF), Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 626.20 CHF), GSK (+ 0.40 Prozent auf 18.32 GBP) und Rheinmetall (+ 0.32 Prozent auf 1’003.20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR), RELX (-1.83 Prozent auf 29.43 GBP), Unilever (-1.41 Prozent auf 48.32 GBP), Rio Tinto (-1.39 Prozent auf 61.10 GBP) und Rolls-Royce (-1.29 Prozent auf 12.60 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3’590’553 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 544.519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.00 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Short 16’279.53 8.97 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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