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10.09.2026 15:58:18
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück
Der STOXX 50 verliert am Nachmittag an Boden.
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.51 Prozent schwächer bei 5’310.45 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.029 Prozent stärker bei 5’339.12 Punkten, nach 5’337.57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’346.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’293.43 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 2.12 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’541.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’154.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’555.96 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1.97 Prozent auf 5.68 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.71 Prozent auf 35.64 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.69 Prozent auf 504.40 EUR), BAT (+ 1.32 Prozent auf 40.83 GBP) und Allianz (+ 0.98 Prozent auf 441.40 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3.31 Prozent auf 176.80 EUR), Rio Tinto (-3.25 Prozent auf 73.55 GBP), Siemens Energy (-1.82 Prozent auf 142.50 EUR), Richemont (-1.57 Prozent auf 172.35 CHF) und Rolls-Royce (-1.41 Prozent auf 14.25 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 14’592’576 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 585.065 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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