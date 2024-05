Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.13 Prozent tiefer bei 4’502.21 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.065 Prozent tiefer bei 4’505.31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’508.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4’513.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’500.59 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 4’422.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’283.70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4’027.71 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’543.01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 1.13 Prozent auf 180.94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.94 Prozent auf 66.91 EUR), Richemont (+ 0.70 Prozent auf 144.80 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0.68 Prozent auf 44.42 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.61 Prozent auf 39.28 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1.37 Prozent auf 26.56 GBP), HSBC (-1.34 Prozent auf 6.86 GBP), BASF (-0.98 Prozent auf 48.28 EUR), AstraZeneca (-0.94 Prozent auf 121.80 GBP) und Rio Tinto (-0.85 Prozent auf 56.07 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die National Grid-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’043’472 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 549.370 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

