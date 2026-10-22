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22.10.2026 12:26:37
Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.
Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.69 Prozent schwächer bei 6’102.67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.278 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.248 Prozent tiefer bei 6’192.11 Punkten, nach 6’207.52 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’090.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’192.11 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.41 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 6’324.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’316.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’639.21 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’029.80 EUR), Eni (+ 0.88 Prozent auf 26.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.82 Prozent auf 25.71 EUR), Deutsche Börse (+ 0.81 Prozent auf 310.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.40 Prozent auf 553.80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3.85 Prozent auf 128.50 EUR), Infineon (-3.20 Prozent auf 51.39 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.84 Prozent auf 5.89 EUR), Siemens (-2.49 Prozent auf 260.10 EUR) und UniCredit (-2.41 Prozent auf 73.16 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’549’566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 560.937 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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