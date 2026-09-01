Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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01.09.2026 15:58:15
Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags
Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstag wenig verändert.
Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0.03 Prozent auf 5’427.77 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.019 Prozent höher bei 5’430.31 Punkten, nach 5’429.29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’387.75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’438.71 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’454.39 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 01.06.2026, mit 5’157.60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’563.87 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.49 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 6.60 Prozent auf 131.40 CHF), BP (+ 4.57 Prozent auf 5.38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.17 Prozent auf 34.17 GBP), GSK (+ 1.70 Prozent auf 18.85 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.54 Prozent auf 526.80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-3.89 Prozent auf 14.71 GBP), SAP SE (-2.11 Prozent auf 186.88 EUR), Siemens (-2.10 Prozent auf 279.60 EUR), Rheinmetall (-2.05 Prozent auf 1’088.00 EUR) und UniCredit (-2.03 Prozent auf 82.94 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 26’560’328 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 575.969 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Die BP-Aktie hat mit 6.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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