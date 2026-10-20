Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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20.10.2026 17:58:13
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute in Rot.
Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0.34 Prozent auf 6’123.95 Punkte zurück. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.343 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.388 Prozent auf 6’120.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’070.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’151.17 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 6’236.20 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’227.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’680.93 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 2.06 Prozent auf 9.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 41.36 EUR), Allianz (+ 1.34 Prozent auf 431.60 EUR), BMW (+ 1.30 Prozent auf 57.64 EUR) und SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 201.55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2.24 Prozent auf 260.25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.21 Prozent auf 5.88 EUR), Siemens Energy (-2.12 Prozent auf 130.32 EUR), Infineon (-0.91 Prozent auf 52.04 EUR) und Deutsche Bank (-0.89 Prozent auf 28.27 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’045’591 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 569.339 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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