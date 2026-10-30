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30.10.2026 17:58:11
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer
So performte der Euro STOXX 50 schlussendlich.
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 1.23 Prozent leichter bei 6’131.02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.315 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.448 Prozent schwächer bei 6’179.29 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’207.07 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’179.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’123.00 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’269.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’344.40 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’699.18 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.80 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 5.46 Prozent auf 50.58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.91 Prozent auf 567.00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 26.09 EUR), Deutsche Börse (+ 1.75 Prozent auf 320.50 EUR) und SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 211.25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-6.87 Prozent auf 126.92 EUR), Infineon (-6.39 Prozent auf 50.56 EUR), Deutsche Bank (-3.45 Prozent auf 30.08 EUR), Siemens (-2.96 Prozent auf 265.65 EUR) und Airbus SE (-2.02 Prozent auf 192.44 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6’258’068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 579.977 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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