Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’388 0.2%  SPI 20’200 0.1%  Dow 53’573 1.0%  DAX 25’954 0.4%  Euro 0.9394 -0.3%  EStoxx50 6’366 0.1%  Gold 4’499 2.5%  Bitcoin 65’083 3.6%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 96.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway vor neuen Japan-Zukäufen? Greg Abel beflügelt Aktien von Mitsubishi, Itochu & Co.
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
Bitcoin über 80'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Suche...
ETF Sparplan

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 03.09.2026 12:26:20

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute im Minus.

Deutsche Telekom
27.04 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 6’346.27 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.016 Prozent auf 6’363.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’375.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’343.05 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2.02 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6’426.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 6’053.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’325.01 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.48 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.54 Prozent auf 526.00 EUR), Deutsche Bank (+ 0.42 Prozent auf 35.02 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.39 Prozent auf 280.00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 147.30 EUR), Enel (-1.16 Prozent auf 8.93 EUR) und Siemens (-1.02 Prozent auf 271.00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’447’650 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 553.229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2881 19.03.2027 157053355
Long 11.5793 19.03.2027 157879021
Long 19.9981 18.09.2026 156739250
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9635 11.67 158678814
Long 7.5332 10.60 159437028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 8.9103 7.79 158678806
Short 14.2871 3.69 157784314
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.96 147103158
Long 8 -24.95 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:50 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Aus Vermögen wird Einkommen - Neue Webinarserie heute ab 18:00 Uhr
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.49 S9B6IU
Short 15’881.22 8.87 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’387.69 03.09.2026 16:57:32
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.