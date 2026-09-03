Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 6’346.27 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.016 Prozent auf 6’363.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’375.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’343.05 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2.02 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6’426.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 6’053.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’325.01 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.48 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.54 Prozent auf 526.00 EUR), Deutsche Bank (+ 0.42 Prozent auf 35.02 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.39 Prozent auf 280.00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 147.30 EUR), Enel (-1.16 Prozent auf 8.93 EUR) und Siemens (-1.02 Prozent auf 271.00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’447’650 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 553.229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch