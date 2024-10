Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Um 15:41 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.33 Prozent auf 5’024.22 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.256 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.092 Prozent höher bei 5’045.63 Punkten in den Handel, nach 5’041.01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5’014.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’053.23 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’843.99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’983.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4’136.12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11.33 Prozent. Bei 5’121.71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’380.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1.56 Prozent auf 240.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.46 Prozent auf 27.88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1.14 Prozent auf 136.58 EUR), Infineon (+ 1.08 Prozent auf 31.38 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.99 Prozent auf 510.00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-2.64 Prozent auf 13.99 EUR), BASF (-2.30 Prozent auf 45.48 EUR), BMW (-1.55 Prozent auf 75.06 EUR), Stellantis (-1.34 Prozent auf 11.89 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.16 Prozent auf 57.09 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’067’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 326.253 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.96 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch