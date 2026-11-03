EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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03.11.2026 17:58:14
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer
Der Euro STOXX 50 notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.
Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0.37 Prozent tiefer bei 6’153.29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.291 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.262 Prozent auf 6’159.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’176.06 Punkten am Vortag.
Bei 6’102.57 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’201.16 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’238.50 Punkte. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6’426.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’679.25 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3.64 Prozent auf 51.84 EUR), UniCredit (+ 1.43 Prozent auf 75.30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.92 Prozent auf 6.03 EUR), Infineon (+ 0.77 Prozent auf 52.40 EUR) und Rheinmetall (+ 0.48 Prozent auf 1’004.80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2.75 Prozent auf 168.10 EUR), SAP SE (-1.83 Prozent auf 206.65 EUR), BMW (-1.80 Prozent auf 57.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.64 Prozent auf 40.48 EUR) und Airbus SE (-1.41 Prozent auf 193.42 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’667’704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.50 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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