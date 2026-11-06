Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus

Am Freitag gibt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 1.42 Prozent auf 6’143.19 Punkte nach. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.420 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.383 Prozent auf 6’207.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’231.54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’207.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’122.47 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.138 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6’272.23 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 6’502.56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’611.18 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.00 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.32 Prozent auf 117.62 EUR), Infineon (+ 0.96 Prozent auf 46.39 EUR), UniCredit (-0.60 Prozent auf 76.47 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.36 Prozent auf 6.18 EUR) und Enel (-1.41 Prozent auf 9.60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.97 Prozent auf 57.38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.94 Prozent auf 571.20 EUR), Rheinmetall (-3.92 Prozent auf 808.50 EUR), Allianz (-3.83 Prozent auf 447.30 EUR) und BASF (-3.41 Prozent auf 54.18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3’373’090 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 515.535 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch