Schwacher Handel: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0.98 Prozent schwächer bei 7’576.59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.382 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 7’651.76 Punkten, nach 7’651.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’693.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’576.59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 1.47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7’544.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7’620.03 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.01.2023, den Stand von 7’724.98 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Whitbread (+ 2.31 Prozent auf 36.32 GBP), Rentokil Initial (+ 1.47 Prozent auf 4.20 GBP), Diageo (+ 1.00 Prozent auf 28.16 GBP), Anglo American (+ 0.91 Prozent auf 18.40 GBP) und BAE Systems (+ 0.69 Prozent auf 11.64 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Marks Spencer (-5.19 Prozent auf 2.63 GBP), Barclays (-4.63 Prozent auf 1.46 GBP), WPP 2012 (-4.00 Prozent auf 7.29 GBP), Rolls-Royce (-3.95 Prozent auf 2.97 GBP) und Lloyds Banking Group (-3.73 Prozent auf 0.45 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 86’109’325 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196.486 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

