Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich leichter

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 1.92 Prozent auf 8’017.55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.515 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’174.71 Punkte an der Kurstafel, nach 8’174.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8’174.71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’972.35 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.07.2024, den Stand von 8’203.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8’213.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der FTSE 100 mit 7’564.37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3.83 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 1.35 Prozent auf 42.06 GBP), Haleon (+ 1.29 Prozent auf 3.73 GBP), Diageo (+ 0.57 Prozent auf 23.94 GBP), GSK (+ 0.26 Prozent auf 15.67 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 0.11 Prozent auf 4.55 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pershing Square (-6.63 Prozent auf 33.50 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-6.30 Prozent auf 7.62 GBP), Melrose Industries (-5.88 Prozent auf 4.54 GBP), Glencore (-4.83 Prozent auf 3.86 GBP) und Severn Trent (-4.52 Prozent auf 25.33 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 79’038’836 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 228.510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch