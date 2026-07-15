Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 10’515.92 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.147 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’529.05 Punkte an der Kurstafel, nach 10’529.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’546.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’443.59 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.170 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 10’430.62 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 10’559.58 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 15.07.2025, mit 8’938.32 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.68 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 5.53 Prozent auf 18.89 GBP), StJamess Place (+ 4.29 Prozent auf 12.04 GBP), Barratt Developments (+ 4.28 Prozent auf 2.90 GBP), Persimmon (+ 3.85 Prozent auf 10.93 GBP) und Entain (+ 3.54 Prozent auf 5.74 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Vodafone Group (-3.90 Prozent auf 1.12 GBP), Anglo American (-3.35 Prozent auf 35.47 GBP), Airtel Africa (-3.26 Prozent auf 3.38 GBP), Fresnillo (-3.08 Prozent auf 25.15 GBP) und Antofagasta (-2.63 Prozent auf 37.42 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 71’711’399 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294.657 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch