Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’634 0.2%  DAX 25’019 -0.5%  Euro 0.9224 -0.2%  EStoxx50 6’267 -0.2%  Gold 4’044 -0.3%  Bitcoin 52’735 0.3%  Dollar 0.8068 -0.3%  Öl 84.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Sell on the News bei BASF? Umsatzplus und höhere Ziele lassen die Aktie kalt
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Suche...
Plus500 Depot

Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 15.07.2026 17:58:15

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

In London war am Mittwochabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Antofagasta
40.40 CHF -2.71%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 10’515.92 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.147 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’529.05 Punkte an der Kurstafel, nach 10’529.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’546.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’443.59 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.170 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 10’430.62 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 10’559.58 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 15.07.2025, mit 8’938.32 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.68 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 5.53 Prozent auf 18.89 GBP), StJamess Place (+ 4.29 Prozent auf 12.04 GBP), Barratt Developments (+ 4.28 Prozent auf 2.90 GBP), Persimmon (+ 3.85 Prozent auf 10.93 GBP) und Entain (+ 3.54 Prozent auf 5.74 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Vodafone Group (-3.90 Prozent auf 1.12 GBP), Anglo American (-3.35 Prozent auf 35.47 GBP), Airtel Africa (-3.26 Prozent auf 3.38 GBP), Fresnillo (-3.08 Prozent auf 25.15 GBP) und Antofagasta (-2.63 Prozent auf 37.42 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 71’711’399 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294.657 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!