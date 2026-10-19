Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Letztendlich sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 1.08 Prozent auf 10’764.69 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.286 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’882.26 Punkten, nach 10’881.90 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’889.90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’730.23 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’659.13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 10’600.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9’354.57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.18 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 2.22 Prozent auf 4.20 GBP), J Sainsbury (+ 1.82 Prozent auf 3.59 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1.81 Prozent auf 45.06 GBP), Sage (+ 1.56 Prozent auf 11.40 GBP) und Compass Group (+ 1.26 Prozent auf 32.97 USD). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Anglo American (-4.05 Prozent auf 38.83 GBP), Barclays (-3.50 Prozent auf 4.18 GBP), Glencore (-3.31 Prozent auf 5.64 GBP), 3i (-3.08 Prozent auf 23.92 GBP) und NatWest Group (-2.70 Prozent auf 6.48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 81’326’985 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 290.569 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch