|
05.02.2026 12:26:18
Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer
Der FTSE 100 verliert am Donnerstag an Wert.
Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.26 Prozent leichter bei 10’375.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.912 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’402.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’402.34 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’404.03 Punkte, das Tagestief hingegen 10’345.48 Zähler.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 05.01.2026, mit 10’004.57 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 9’777.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8’623.29 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4.26 Prozent. Bei 10’481.54 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’951.14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 6.75 Prozent auf 76.54 GBP), RELX (+ 3.57 Prozent auf 22.63 GBP), Experian (+ 2.44 Prozent auf 26.08 GBP), Pershing Square (+ 2.20 Prozent auf 46.40 GBP) und Standard Chartered (+ 1.80 Prozent auf 18.91 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Vodafone Group (-5.62 Prozent auf 1.08 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4.29 Prozent auf 15.62 GBP), Barratt Developments (-3.88 Prozent auf 3.85 GBP), Fresnillo (-3.76 Prozent auf 36.34 GBP) und Entain (-3.55 Prozent auf 6.25 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 56’919’311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 4.51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
