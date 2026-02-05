Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’463 -0.3%  SPI 18’584 -0.2%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’554 -0.2%  Euro 0.9168 -0.1%  EStoxx50 5’964 -0.1%  Gold 4’880 -1.7%  Bitcoin 54’431 -4.4%  Dollar 0.7776 0.0%  Öl 68.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Micron Technology951691Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Infineon-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Syngenta-Aktie: Womöglich Börsengang in Hongkong
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 05.02.2026 12:26:18

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Der FTSE 100 verliert am Donnerstag an Wert.

Barratt Developments
4.04 CHF -4.18%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.26 Prozent leichter bei 10’375.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.912 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’402.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’402.34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’404.03 Punkte, das Tagestief hingegen 10’345.48 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 05.01.2026, mit 10’004.57 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 9’777.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8’623.29 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4.26 Prozent. Bei 10’481.54 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’951.14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 6.75 Prozent auf 76.54 GBP), RELX (+ 3.57 Prozent auf 22.63 GBP), Experian (+ 2.44 Prozent auf 26.08 GBP), Pershing Square (+ 2.20 Prozent auf 46.40 GBP) und Standard Chartered (+ 1.80 Prozent auf 18.91 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Vodafone Group (-5.62 Prozent auf 1.08 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4.29 Prozent auf 15.62 GBP), Barratt Developments (-3.88 Prozent auf 3.85 GBP), Fresnillo (-3.76 Prozent auf 36.34 GBP) und Entain (-3.55 Prozent auf 6.25 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 56’919’311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 4.51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’989.75 19.58 SJ4BMU
Short 14’283.19 13.64 SE3BRU
Short 14’802.48 8.95 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’462.56 05.02.2026 12:21:30
Long 12’877.37 19.72 S95BDU
Long 12’573.50 13.71 S3HB2U
Long 12’026.41 8.83 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Barratt Developments PLC 4.04 -4.18% Barratt Developments PLC
Entain PLC Registered Shs 6.58 -4.28% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 27.20 1.07% Experian PLC
Fresnillo PLC 38.22 -3.74% Fresnillo PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 16.26 -6.99% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
HSBC Holdings plc 13.89 -0.32% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 2.80 -2.23% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1.15 -5.81% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 80.14 6.56% London Stock Exchange (LSE)
Pershing Square Holdings 53.50 2.10% Pershing Square Holdings
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 23.48 1.74% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 9.04 0.61% Sage PLC
Standard Chartered plc 19.78 0.74% Standard Chartered plc
Vodafone Group PLC 0.95 -5.10% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 2.75 -0.18% WPP 2012 PLC

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’361.59 -0.39%

finanzen.net News

Datum Titel
12:38 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
12:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
12:19 BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling
12:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
12:18 ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
12:18 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
12:18 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
12:18 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
12:18 ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
12:15 AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt