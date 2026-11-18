Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.65 Prozent tiefer bei 10’620.55 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.312 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.006 Prozent auf 10’690.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’689.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10’615.70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’692.25 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’881.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10’728.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 9’552.30 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 9.16 Prozent auf 2.69 GBP), Whitbread (+ 2.90 Prozent auf 28.76 GBP), Games Workshop Group (+ 2.77 Prozent auf 170.40 GBP), Experian (+ 2.63 Prozent auf 28.93 GBP) und Kingfisher (+ 2.32 Prozent auf 3.79 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-6.39 Prozent auf 28.26 GBP), Anglo American (-6.20 Prozent auf 33.29 GBP), Endeavour Mining (-5.97 Prozent auf 34.81 GBP), Glencore (-5.50 Prozent auf 4.64 GBP) und Fresnillo (-4.54 Prozent auf 22.69 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 65’517’414 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 276.922 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch