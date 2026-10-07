Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530
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07.10.2026 09:28:37
Schwacher Handel: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Das macht das Börsenbarometer in London aktuell.
Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.42 Prozent leichter bei 10’497.18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.154 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 10’542.18 Punkte an der Kurstafel, nach 10’541.69 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’542.18 Punkte, das Tagestief hingegen 10’495.24 Zähler.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.333 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 10’822.13 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 10’665.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’483.58 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5.49 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 1.89 Prozent auf 4.70 GBP), Haleon (+ 1.65 Prozent auf 3.40 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.50 Prozent auf 0.82 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1.47 Prozent auf 50.50 GBP) und Marks Spencer (+ 1.24 Prozent auf 3.91 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Severn Trent (-2.83 Prozent auf 30.26 GBP), United Utilities (-2.40 Prozent auf 13.84 GBP), Endeavour Mining (-2.00 Prozent auf 41.24 GBP), Prudential (-1.77 Prozent auf 9.08 GBP) und Anglo American (-1.73 Prozent auf 40.80 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1’289’016 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 295.173 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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