Metlen Energy & Metals Aktie 146463632 / GB00BTQGS779
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28.09.2026 17:58:16
Schwacher Handel: FTSE 100 beendet die Montagssitzung im Minus
Beim FTSE 100 standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.
Schlussendlich schloss der FTSE 100 am Montag nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 10’684.88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.179 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’695.19 Punkten in den Montagshandel, nach 10’695.25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’684.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’758.74 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’824.26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 10’508.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 9’284.83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7.37 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 11.72 Prozent auf 3.45 GBP), Howden Joinery Group (+ 3.03 Prozent auf 7.82 GBP), Airtel Africa (+ 2.34 Prozent auf 3.07 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.17 Prozent auf 0.79 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 1.74 Prozent auf 49.14 EUR). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-5.09 Prozent auf 27.43 GBP), Endeavour Mining (-4.42 Prozent auf 43.25 GBP), Experian (-3.56 Prozent auf 25.17 GBP), Pershing Square (-2.47 Prozent auf 36.30 GBP) und Antofagasta (-2.09 Prozent auf 36.52 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 100’311’127 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.594 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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