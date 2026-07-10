Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.24 Prozent tiefer bei 6’268.92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.328 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.278 Prozent schwächer bei 6’266.83 Punkten, nach 6’284.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’259.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’287.71 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 2.13 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 10.06.2026, mit 6’009.95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’926.11 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.07.2025, einen Wert von 5’438.27 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.15 Prozent nach oben. Bei 6’431.42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3.31 Prozent auf 26.18 EUR), Deutsche Bank (+ 1.70 Prozent auf 31.46 EUR), SAP SE (+ 1.60 Prozent auf 139.94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.42 Prozent auf 6.28 EUR) und UniCredit (+ 1.30 Prozent auf 82.90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 984.40 EUR), Infineon (-2.79 Prozent auf 71.30 EUR), Siemens Energy (-2.79 Prozent auf 151.88 EUR), Bayer (-1.34 Prozent auf 50.02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.87 Prozent auf 70.90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’070’224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 589.304 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.80 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch