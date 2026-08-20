Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schliesst mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 6’432.65 Punkten ab. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.509 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.045 Prozent stärker bei 6’447.37 Punkten, nach 6’444.46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’406.66 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’451.51 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’227.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5’976.07 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’472.32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1.93 Prozent auf 24.50 EUR), Infineon (+ 0.78 Prozent auf 55.41 EUR), Deutsche Börse (+ 0.61 Prozent auf 279.60 EUR), UniCredit (+ 0.41 Prozent auf 82.75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.14 Prozent auf 55.40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-3.14 Prozent auf 151.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR), Airbus SE (-1.49 Prozent auf 204.90 EUR), Rheinmetall (-1.41 Prozent auf 1’162.20 EUR) und Siemens Energy (-1.14 Prozent auf 152.58 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’731’812 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 594.237 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.19 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch