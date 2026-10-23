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23.10.2026 09:28:16
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer
Der Euro STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Am Freitag gibt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.15 Prozent auf 6’077.94 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.344 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.122 Prozent höher bei 6’094.43 Punkten, nach 6’087.01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’076.73 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’097.16 Zähler.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’299.82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’210.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’668.33 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2.14 Prozent auf 27.00 EUR), Infineon (+ 1.83 Prozent auf 50.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.00 Prozent auf 123.42 EUR), Siemens (+ 0.51 Prozent auf 257.00 EUR) und Rheinmetall (+ 0.37 Prozent auf 1’018.80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2.32 Prozent auf 210.35 EUR), Deutsche Telekom (-2.14 Prozent auf 25.62 EUR), adidas (-1.73 Prozent auf 156.25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.61 Prozent auf 40.85 EUR) und BMW (-0.97 Prozent auf 56.92 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 444’690 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 575.737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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