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13.07.2026 22:33:39
Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer
Der Dow Jones notierte am Abend im negativen Bereich.
Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 0.26 Prozent auf 52’498.64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24.361 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.027 Prozent schwächer bei 52’622.92 Punkten, nach 52’637.01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 52’351.12 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’846.51 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 51’202.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48’218.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 44’371.51 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4.84 Prozent auf 171.22 USD), Chevron (+ 3.29 Prozent auf 182.20 USD), Visa (+ 2.52 Prozent auf 357.75 USD), Microsoft (+ 1.53 Prozent auf 390.99 USD) und American Express (+ 1.10 Prozent auf 354.43 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3.52 Prozent auf 203.53 USD), Boeing (-3.05 Prozent auf 215.51 USD), Caterpillar (-2.20 Prozent auf 931.47 USD), Cisco (-1.70 Prozent auf 119.25 USD) und Sherwin-Williams (-1.50 Prozent auf 328.97 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34’962’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.477 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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