Schwacher Handel: Dow Jones schlussendlich in Rot

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.09 Prozent schwächer bei 52’348.39 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24.106 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.338 Prozent auf 53’104.06 Punkte an der Kurstafel, nach 52’925.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 52’758.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’069.87 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.909 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 50’786.01 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 47’909.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’240.76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.20 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3.65 Prozent auf 204.12 USD), Cisco (+ 1.82 Prozent auf 113.82 USD), Walmart (+ 1.40 Prozent auf 113.10 USD), Chevron (+ 1.13 Prozent auf 175.97 USD) und Apple (+ 0.88 Prozent auf 313.39 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-3.77 Prozent auf 336.39 USD), Sherwin-Williams (-3.42 Prozent auf 330.57 USD), Home Depot (-3.30 Prozent auf 293.20 EUR), Boeing (-2.90 Prozent auf 224.95 USD) und Procter Gamble (-2.85 Prozent auf 148.40 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 37’712’882 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.143 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.98 erwartet. Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch