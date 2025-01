Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 43’153.13 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.621 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.680 Prozent auf 42’927.76 Punkte an der Kurstafel, nach 43’221.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 43’081.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 43’294.81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 2.93 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 16.12.2024, bei 43’717.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43’077.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37’361.12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 1.79 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 43’323.49 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 2.09 Prozent auf 354.17 USD), Johnson Johnson (+ 1.93 Prozent auf 147.77 USD), Boeing (+ 1.64) Prozent auf 168.93 USD), Caterpillar (+ 1.51 Prozent auf 380.55 USD) und Honeywell (+ 1.43 Prozent auf 222.69 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-6.04 Prozent auf 510.59 USD), Apple (-4.04 Prozent auf 228.26 USD), NVIDIA (-1.96 Prozent auf 133.57 USD), Walt Disney (-1.59 Prozent auf 106.46 USD) und Amazon (-1.20 Prozent auf 220.66 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 52’034’681 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.477 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch