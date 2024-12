Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.18 Prozent auf 44’700.60 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.806 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.321 Prozent stärker bei 44’925.86 Punkten, nach 44’782.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44’574.78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44’914.68 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 42’052.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40’936.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, lag der Dow Jones bei 36’245.50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 18.52 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’071.29 Punkte. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1.39 Prozent auf 102.01 USD), Amazon (+ 0.96 Prozent auf 212.73 USD), Walmart (+ 0.94 Prozent auf 93.51 USD), Apple (+ 0.88 Prozent auf 241.69 USD) und Coca-Cola (+ 0.62 Prozent auf 64.05 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Honeywell (-1.71 Prozent auf 226.01 USD), Procter Gamble (-1.36 Prozent auf 177.26 USD), Johnson Johnson (-0.97 Prozent auf 153.30 USD), 3M (-0.84 Prozent auf 131.77 USD) und Caterpillar (-0.84 Prozent auf 399.13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’452’341 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.415 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

