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Dow Jones-Performance im Blick 05.11.2026 20:03:25

Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck

Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck

Der Dow Jones befindet sich aktuell tief im Minus.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 3.04 Prozent auf 51’732.58 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.016 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.77 Prozent auf 52’410.23 Punkte an der Kurstafel, nach 53’356.12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 53’710.61 Punkte, das Tagestief hingegen 51’593.58 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.530 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones auf 51’267.90 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 54’349.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 47’311.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.92 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 0.67 Prozent auf 314.10 EUR), Walmart (-0.12 Prozent auf 129.02 USD), Chevron (-0.15 Prozent auf 216.64 USD), Coca-Cola (-0.26 Prozent auf 95.55 USD) und Procter Gamble (-0.36 Prozent auf 166.72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-8.71 Prozent auf 182.71 USD), Cisco (-7.48 Prozent auf 95.86 USD), Goldman Sachs (-6.64 Prozent auf 866.39 USD), Caterpillar (-5.50 Prozent auf 558.77 USD) und Honeywell Technologies (-5.37 Prozent auf 216.19 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 30’599’761 Aktien gehandelt. Mit 4.431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11.16 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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