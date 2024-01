Schwacher Handel: Dow Jones mittags leichter

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.02 Prozent schwächer bei 37’258.67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11.101 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.041 Prozent auf 37’281.86 Punkte an der Kurstafel, nach 37’266.67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 37’122.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 37’300.81 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.626 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 37’306.02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33’665.08 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 33’296.96 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1.21 Prozent. Bei 37’825.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4.16 Prozent auf 211.51 USD), Apple (+ 3.13 Prozent auf 188.39 USD), Intel (+ 2.80 Prozent auf 47.35 USD), Walt Disney (+ 1.48 Prozent auf 91.68 USD) und Salesforce (+ 1.32 Prozent auf 275.01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-2.83 Prozent auf 510.09 USD), Procter Gamble (-1.64 Prozent auf 147.48 USD), Chevron (-1.31 Prozent auf 141.25 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.20 Prozent auf 21.91 USD) und American Express (-1.12 Prozent auf 178.97 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 7’154’759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.664 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

