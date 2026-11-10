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Index-Performance im Blick 10.11.2026 20:03:26

Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.47 Prozent tiefer bei 52’144.59 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.911 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.43 Prozent auf 51’643.01 Punkte an der Kurstafel, nach 52’389.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’977.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’291.77 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’654.95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’975.98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der Dow Jones 47’368.63 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.78 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1.53 Prozent auf 401.25 USD), UnitedHealth (+ 1.26 Prozent auf 402.63 USD), Amazon (+ 0.97 Prozent auf 269.52 USD), Coca-Cola (+ 0.78 Prozent auf 96.78 USD) und Procter Gamble (+ 0.59 Prozent auf 169.32 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-5.74 Prozent auf 168.41 USD), Caterpillar (-3.30 Prozent auf 579.11 USD), Nike (-2.13 Prozent auf 39.03 USD), Microsoft (-2.05 Prozent auf 534.00 USD) und Salesforce (-1.88 Prozent auf 210.89 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 54’457’395 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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