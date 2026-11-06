Schwacher Handel: Dow Jones gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.01 Prozent leichter bei 51’519.47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.858 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 4.18 Prozent stärker bei 53’679.01 Punkten in den Freitagshandel, nach 51’523.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 51’662.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 50’992.61 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.940 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’521.28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der Dow Jones 53’885.10 Punkte auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 46’912.30 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.48 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 187.43 USD), Honeywell Technologies (+ 2.07 Prozent auf 220.24 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.24 Prozent auf 285.23 USD), Amazon (+ 1.06 Prozent auf 262.98 USD) und Caterpillar (+ 1.06 Prozent auf 559.52 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-3.53 Prozent auf 214.56 USD), Nike (-2.12 Prozent auf 38.72 USD), Cisco (-1.80 Prozent auf 94.00 USD), Home Depot (-1.72 Prozent auf 308.70 EUR) und Sherwin-Williams (-1.24 Prozent auf 344.67 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’706’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.544 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch