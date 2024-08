Schwacher Handel: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.95 Prozent schwächer bei 40’859.56 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13.603 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.156 Prozent leichter bei 41’186.28 Punkten in den Handel, nach 41’250.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 41’351.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 40’858.95 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.828 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 40’589.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der Dow Jones bei 38’852.86 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 34’559.98 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8.34 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41’420.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 0.98 Prozent auf 330.13 USD), Merck (+ 0.67 Prozent auf 117.28 USD), Johnson Johnson (+ 0.58 Prozent auf 163.89 USD), 3M (+ 0.37 Prozent auf 131.89 USD) und American Express (+ 0.26 Prozent auf 255.70 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-3.31 Prozent auf 82.47 USD), Cisco (-2.17 Prozent auf 49.61 USD), Walt Disney (-2.13 Prozent auf 88.96 USD), Intel (-1.89 Prozent auf 19.69 USD) und Amazon (-1.73 Prozent auf 170.12 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’832’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3.099 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch