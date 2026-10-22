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22.10.2026 20:03:26
Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer
Der Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste.
Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.21 Prozent auf 52’747.44 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26.115 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.385 Prozent auf 52’652.85 Punkte an der Kurstafel, nach 52’856.09 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’508.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52’927.88 Punkten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1.48 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51’863.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’218.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’590.41 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.02 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 5.91 Prozent auf 166.11 USD), Johnson Johnson (+ 3.92 Prozent auf 267.89 USD), Home Depot (+ 3.57 Prozent auf 289.95 EUR), Salesforce (+ 3.09 Prozent auf 249.26 USD) und Amgen (+ 2.45 Prozent auf 449.06 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-5.12 Prozent auf 702.31 USD), Amazon (-4.39 Prozent auf 250.84 USD), NVIDIA (-4.16 Prozent auf 212.73 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.63 Prozent auf 322.25 USD) und Cisco (-2.29 Prozent auf 104.80 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’427’946 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.642 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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