Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.66 Prozent leichter bei 48’538.85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.081 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.218 Prozent stärker bei 49’466.70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49’359.33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49’005.01 Punkte, das Tagestief hingegen 48’484.12 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48’134.89 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’706.58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, lag der Dow Jones bei 43’487.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.323 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49’633.35 Punkten. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1.75 Prozent auf 336.82 USD), Coca-Cola (+ 1.60 Prozent auf 71.57 USD), Procter Gamble (+ 1.34 Prozent auf 146.47 USD), Verizon (+ 0.64 Prozent auf 39.16 USD) und Travelers (-0.01 Prozent auf 269.40 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-8.05 Prozent auf 154.29 USD), NVIDIA (-3.76 Prozent auf 179.22 USD), Amazon (-3.30 Prozent auf 231.24 USD), Home Depot (-3.29 Prozent auf 319.00 EUR) und IBM (-3.13 Prozent auf 296.11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 29’899’122 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.870 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch