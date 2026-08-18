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Kursentwicklung im Fokus 18.08.2026 18:00:44

Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagmittag leichter

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Der Dow Jones zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.24 Prozent tiefer bei 53’332.05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.936 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.380 Prozent fester bei 53’663.11 Punkten, nach 53’459.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53’478.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53’256.34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 52’146.42 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 49’686.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’911.82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.23 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.29 Prozent auf 197.26 USD), Johnson Johnson (+ 3.14 Prozent auf 270.61 USD), Nike (+ 2.61 Prozent auf 40.11 USD), Coca-Cola (+ 2.07 Prozent auf 88.78 USD) und Visa (+ 1.74 Prozent auf 365.10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4.88 Prozent auf 838.66 USD), NVIDIA (-2.37 Prozent auf 219.67 USD), Cisco (-1.67 Prozent auf 111.01 USD), Goldman Sachs (-1.65 Prozent auf 1’034.00 USD) und Honeywell Technologies (-0.54 Prozent auf 228.22 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’255’689 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.709 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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