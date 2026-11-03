Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.88 Prozent tiefer bei 25’753.33 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.143 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.966 Prozent auf 25’730.06 Punkte an der Kurstafel, nach 25’981.09 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’756.74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’704.12 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25’231.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’001.31 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 24’132.41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 5.64 Prozent auf 52.84 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.78 Prozent auf 43.74 EUR), RWE (+ 0.78 Prozent auf 56.96 EUR), Vonovia SE (+ 0.67 Prozent auf 16.50 EUR) und Hannover Rück (+ 0.62 Prozent auf 293.00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-3.71 Prozent auf 25.99 EUR), Infineon (-3.50 Prozent auf 50.18 EUR), MTU Aero Engines (-2.28 Prozent auf 337.90 EUR), Siemens Energy (-2.26 Prozent auf 127.06 EUR) und adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 705’144 Aktien gehandelt. Mit 238.500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.70 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch