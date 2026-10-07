Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1.41 Prozent schwächer bei 25’091.34 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.096 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.662 Prozent auf 25’280.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’449.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’347.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’038.51 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.634 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der DAX-Kurs 26’006.53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’465.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der DAX noch bei 24’385.78 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.25 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2.37 Prozent auf 69.15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.29 Prozent auf 38.56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.25 Prozent auf 69.74 EUR) und Hannover Rück (+ 1.24 Prozent auf 262.00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6.85 Prozent auf 37.42 EUR), Infineon (-5.77 Prozent auf 60.95 EUR), Deutsche Bank (-4.94 Prozent auf 29.86 EUR), MTU Aero Engines (-3.99 Prozent auf 351.10 EUR) und Commerzbank (-3.70 Prozent auf 38.56 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6’926’492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 213.573 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.19 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch