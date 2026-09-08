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Index-Performance 08.09.2026 15:58:17

Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag

Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

BMW
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Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.12 Prozent auf 25’975.10 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.169 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.420 Prozent auf 25’897.22 Punkte an der Kurstafel, nach 26’006.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’026.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’799.66 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26’319.45 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 24’616.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der DAX mit 23’807.13 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.85 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 3.57 Prozent auf 44.84 EUR), Rheinmetall (+ 3.12 Prozent auf 1’052.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.22 Prozent auf 82.82 EUR), Brenntag SE (+ 1.48 Prozent auf 61.82 EUR) und BMW (+ 1.46 Prozent auf 63.76 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-4.24 Prozent auf 58.21 EUR), Heidelberg Materials (-2.57 Prozent auf 160.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Hannover Rück (-1.89 Prozent auf 248.80 EUR) und Scout24 (-1.13 Prozent auf 74.55 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’485’451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214.312 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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