Schwacher Handel: Das macht der SMI am Mittag

Um 12:08 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0.15 Prozent auf 13’767.95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.562 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.196 Prozent tiefer bei 13’761.96 Punkten, nach 13’788.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13’844.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’751.01 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0.570 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’279.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, notierte der SMI bei 14’360.45 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 12’521.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.93 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1.23 Prozent auf 354.10 CHF), Sandoz (+ 1.18 Prozent auf 70.58 CHF), Novartis (+ 1.06 Prozent auf 118.42 CHF), Alcon (+ 0.19 Prozent auf 52.78 CHF) und Sika (+ 0.09 Prozent auf 175.65 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-2.66 Prozent auf 170.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 81.14 CHF), Holcim (-1.64 Prozent auf 64.76 CHF), UBS (-1.38 Prozent auf 40.01 CHF) und Logitech (-1.29 Prozent auf 83.94 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 711’217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 297.079 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.37 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch